Son Mühür - İrlanda'nın Kerry bölgesinde yaşayan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Warren Tierney, uzun süredir yaşadığı boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü şikayetleriyle doktora gitmek yerine yapay zekadan yardım almayı seçti. ChatGPT'ye yönelttiği sorulara aldığı yanıtlar ise hayatının seyrini değiştirdi.

Chat GPT'yi kullandı

DailyMail'in haberine göre, yapay zeka Tierney'nin şikayetlerini hafife alarak kanser olasılığını "çok düşük" şeklinde değerlendirdi. Bu yanıta güvenen Tierney, doktora gitmeyi erteledi. Ancak ağrılar şiddetlenince hastaneye başvurdu ve aldığı teşhisle sarsıldı: İleri evre yemek borusu kanseri.

Kötü haberi aldı

Doktorlar, Tierney’ye yemek borusu adenokarsinomu teşhisi koydu. Hastalığın ileri evrede tespit edilmesi üzerine, Tierney’ye ortalama 5 yıl yaşama süresi verildiği belirtildi ve bu durum onu derinden etkiledi. Uzmanlar, erken teşhis yapılamayan bu vakalarda tedavi seçeneklerinin oldukça kısıtlı olduğunu ifade ediyor.

Tierney, "ChatGPT'ye güvenmem bana muhtemelen birkaç ay kaybettirdi. Bu teknoloji, insanın duymak istediğini söylüyor ama gerçeği değil" şeklinde olayı anlattı.

Olayın ardından OpenAI, yapay zeka sistemlerinin tıbbi tanı veya tedavi amacıyla kullanılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Şirket, sağlık sorunlarında mutlaka uzman doktorlara başvurmanın hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.