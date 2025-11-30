Son Mühür- Fransız kamuoyu araştırma şirketi Odoxa, 30 yaşındaki aşırı sağcı lider Jordan Bardella'nın, rakiplerinin kim olduğuna bakılmaksızın, 2027'de yapılması planlanan bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağını ilk kez öngördü.

Ankete göre aşırı sağcı Ulusal Birleşme (RN) partisinin mevcut başkanı ve uzun süredir lider olan Marine Le Pen'in varisi olan Jordan Bardella, bu hafta cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa en fazla oyu alacak gibi görünüyor.



Odoxa, Bardella'nın ilk turdaki rakiplerine bağlı olarak oyların yüzde 35 veya yüzde 36'sını alacağını, ikinci tura kalan diğer adayların hepsini geride bırakacağını söyledi.

Odoxa, anket sonuçlarıyla birlikte yayınlanan raporda, "Ne yazık ki Jordan Bardella ve destekçileri için ve neyse ki herkes için, başkanlık seçimlerinden aylar önce ezici favori olmak başarının garantisi değil" dedi.



Le Pen ailesi başaramamıştı...



Marine Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen, geçmişte geniş siyasi ittifaklarla karşı karşıya kalmış ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda üç kez mağlup olmuşlardı.

57 yaşındaki Marine Le Pen, bir mahkemenin Mart ayında kendisini ve partisinden bazı üyelerini zimmete para geçirmekten suçlu bulmasının ardından beş yıl boyunca kamu görevinden men edildi.

Rakipleriyle farkı açıyor...



Odoxa, Bardella'yı aşırı sol lider Jean-Luc Melenchon, ılımlı solcu Raphael Glucksmann ve merkezci eski başbakanlar Gabriel Attal ve Edouard Philippe'e karşı test etti.

Anket, Bardella'nın ikinci turda aşırı sol lider Jean-Luc Melenchon'a karşı yüzde 74, Philippe'e karşı ise daha dar bir oranda yüzde 53 oyla galip geleceğini gösterdi.

Bu ayın başlarında yapılan bir başka anket, Bardella'nın Philippe'e karşı ikinci turda az farkla kaybettiğini göstermişti.