Bangladeş’in eski başbakanı ve muhalefetin önemli figürlerinden Halide Ziya, Dakka’daki özel bir hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) yetkilileri ve doktorlar, 80 yaşındaki Ziya’nın kalp ve akciğerlerini etkileyen ciddi bir enfeksiyon nedeniyle 23 Kasım’da hastaneye kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

BNP’de liderlik krizi: Sürgündeki oğul belirsizlik yaratıyor

Ziya’nın sağlık durumunun ağırlaşması, partide liderlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. 2008’den bu yana Londra’da yaşayan oğlu ve BNP’nin genel başkan vekili Tarık Rahman, sosyal medya hesabında ülkeye dönüşünün “kendi kontrolünde olmadığını” söyledi.

Parti lideri ölümle pençeleşirken Rahman’ın yurt dışında kalmayı sürdürmesi, BNP içinde yönetim boşluğu ve siyasi belirsizliği artırıyor.

Rahman’ın açıklamasından kısa süre sonra, geçici hükümetin başkanı Nobel ödüllü Muhammed Yunus’un ekibi, Rahman’ın dönüşüne dair “hiçbir engelin olmadığını” duyurdu.

Bangladeş’te siyaset yeniden şekilleniyor

Geçici hükümet, geçen yıl öğrencilerin öncülüğünde başlayan ve yüzlerce kişinin öldüğü protestoların ardından iktidara gelmişti. Bu ayaklanmalar, ülkenin uzun süreli lideri Şeyh Hasina’nın görevden uzaklaştırılması ve Hindistan’a kaçmasıyla sonuçlanmıştı.

Siyasi tabloyu daha da çalkantılı hâle getiren bir gelişme ise geçtiğimiz ay yaşandı. Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), Hasina’yı temmuz protestolarındaki ölümlerin sorumlusu olduğu gerekçesiyle insanlığa karşı suçtan idama mahkûm etti. Kararda, eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal için de aynı hüküm verildi; her iki isim hakkında Interpol aracılığıyla yakalama kararı çıkartılması için süreç başlatıldı.

Köklü protestoların gölgesinde kritik sağlık durumu

Temmuzda başlayan hükümet karşıtı protestolar, kamuda kontenjan ayrımcılığına karşı öğrenci hareketiyle başlamış, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki şiddet tırmanmıştı. Akademisyenler, siyasi analistler ve uluslararası toplum, Bangladeş'in hâlen kırılgan bir geçiş sürecinde olduğunu belirtiyor.

Bu atmosferde Halide Ziya’nın sağlık durumu, hem muhalefet cephesinde hem de ülke genelinde siyasi dengeleri yeniden belirleyebilecek önemde görülüyor.

BNP kaynakları, Ziya’nın tedavisinin sürdüğünü ve durumunun kritik seyrini koruduğunu aktardı. Ülkede hem siyasi hem sosyal tansiyonun yüksek olduğu bu süreçte gözler, Ziya’nın sağlık raporları ve BNP’nin izleyeceği yeni yol haritasında.