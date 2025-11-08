ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, federal hükümetin kapanmasının devam etmesi halinde ülke genelinde uçuşların yüzde 20’ye kadar azaltılabileceğini açıkladı. Bakan Duffy, uzun süren kriz nedeniyle hava trafik kontrolörlerinin maaş almadan çalışmaya devam ettiğini ve bu durumun havacılık güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

“Kontrolörlerin üzerindeki yük artıyor”

Bir Amerikan haber kanalına konuşan Duffy, hükümetin kapanması sürecinin hava trafiği operasyonları üzerinde ciddi baskı yarattığını belirtti. Bakan, maaş alamayan birçok kontrolörün motivasyonunun düştüğünü, iş gücü eksikliğinin ise uçuş yoğunluğu ve güvenlik risklerini artırdığını söyledi.

“Yüzde 20’ye kadar uçuş azaltımı gündemde”

Duffy, mevcut durumda uçuşlarda yüzde 10 oranında kısıtlama uygulandığını, ancak hükümetin açılmaması halinde bu oranın daha da yükselebileceğini ifade etti. “Eğer süreç uzarsa, uçuş sayısında yüzde 15 ila 20 arasında azalmaya gitmek zorunda kalabiliriz. Bu durum hem iç hatları hem de uluslararası seferleri etkileyecek,” diyen Duffy, krizin büyümesi halinde havayolu şirketlerinin ciddi gelir kaybı yaşayabileceğini dile getirdi.

“İşe gelmeyen kontrolör sayısı artabilir”

Ulaştırma Bakanı, maaşsız çalışmanın sürdürülemez olduğunu belirterek, “Kontrolörlerin büyük bölümü şu anda görev bilinciyle işine devam ediyor. Ancak ödeme yapılmaması halinde, daha fazla personelin işe gelmemesi kaçınılmaz hale gelebilir,” dedi. Bu durumda uçuş güvenliği açısından zorunlu kısıtlamalara gidileceğini de sözlerine ekledi.

“Kısıtlamaları hızla kaldırabiliriz”

Duffy, hükümetin tekrar faaliyete geçmesi halinde havacılık sektöründe toparlanmanın kısa sürede sağlanabileceğini belirtti. “Kontrolörler maaşlarını almaya başladığında ve üzerlerindeki baskı hafiflediğinde, uçuş kısıtlamalarını hızla geri çekeceğiz,” ifadelerini kullandı.

ABD’de havacılıkta belirsizlik sürüyor

ABD’de federal hükümetin kapanması, yalnızca kamu kurumlarını değil, hava ulaşım sistemini de derinden etkiliyor. Uzmanlar, kontrolörlerin görevden çekilmesi veya yorgunluk nedeniyle hata yapma riskinin artmasının, uçuş güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Sektör temsilcileri ise krizin çözülmemesi halinde havayolu şirketlerinin milyonlarca dolarlık zararla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.