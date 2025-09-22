Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda düzenlenen Filistin Zirvesi’nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı. Macron, geçmişte verilen “Filistin’e devlet” sözünün tutulmadığını savunarak artık daha fazla beklenemeyeceğini belirtti.

“Filistinliler için devlet sözü tutulmadı. Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz.”

7 Ekim saldırıları ve insani dram vurgusu

Macron konuşmasında 7 Ekim’de yaşanan ve İsrail tarihinde “en kötü terör saldırılarından” biri olarak nitelendirilen olaylara atıfta bulunarak, bunun bölgedeki insanlık dramını daha görünür kıldığını söyledi. Gazze’de binlerce kişinin yerinden edildiğini, sivil ölümlerin devam ettiğini ve acil ateşkes çağrısının öncelikli olduğunu vurguladı.

Ateşkes ve insan hayatının önceliği

Fransa Cumhurbaşkanı, hem Filistinli sivillerin hem de İsrailli esirlerin hayatlarının korunması amacıyla derhal ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. “Hayatları kurtarmak için ateşkesi sağlamalıyız” çağrısı yapan Macron, çatışmanın sürmesinin hem bölgedeki insani krizi derinleştirdiğini hem de kalıcı barışı zorlaştırdığını ifade etti.

İki devletli çözüm ve barışın gerekliliği

Macron, Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün savunulmasının şart olduğunu dile getirdi. Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının, İsraillilerin haklarına zarar vermeyeceğini söylerken Batı Şeria’nın ilhak edilmesi veya Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Filistinlilerin meşru haklarının tanınması, İsraillilerin hiçbir hakkını elinden almaz.”

İbrahim Anlaşmaları uyarısı ve bölgesel istikrar

Macron, İbrahim Anlaşmaları’na atıfta bulunarak bu tür diplomatik adımların uygulanmaması halinde Orta Doğu’da uzun süreli bir barış ortamının kurulmasının zorlaşacağını söyledi. Bölgesel aktörlerin taahhütlerine sadık kalmasının, barış ve istikrar için önemine vurgu yaptı.

İnsanlığın ortak sorumluluğu çağrısı

Konuşmasını “zamanın geldiği” vurgusuyla sürdüren Macron, uluslararası toplumun insanlığı görmesi, çatışmanın maskesini indirmesi ve tarafların insani yönünü yeniden merkeze alması gerektiğini ifade etti. Hem Filistinliler hem de İsrailliler için daha insani bir çözüm aranmasının zorunlu olduğunu belirtti.