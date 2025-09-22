AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 21 Eylül’de gerçekleştirilen ve CHP’nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerinin iptali istemiyle dava açtı. İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçim sürecine yönelik hukuki adımların başlatıldığı belirtildi.

“İrade gasp edildi”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan Başkanvekilliği seçiminde halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık.”

Ne olmuştu?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından yerine başkanvekili seçimi yapılmıştı. Belediye Meclisi’nde ilk dört turda çoğunluk sağlanamayınca kura çekimine gidildi. Kura sonucunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi.

CHP mecliste çoğunluğu kaybetmişti

Seçim öncesi CHP’li dört meclis üyesinin partilerinden istifa etmesiyle CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde çoğunluğu kaybetti. 37 üyeden oluşan mecliste CHP’nin sandalye sayısı 18’e düşerken, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin toplam sayısı 19’a yükselmişti.