İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir süredir yürüttüğü fon soruşturmasında dosyanın kapsamı genişledi. Soruşturmayı yürüten savcılık, adı geçen kritik finans şirketleri ve üst düzey yöneticilerinin hesap hareketlerini, yurt dışı sermaye akışını ve dijital varlık trafiğini resmi olarak incelemeye aldı.

Bu doğrultuda Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderilen yazıyla geniş çaplı bir finansal tarama talep edildi.

Dev finans grupları ve bağlı şirketler inceleme altında

Başsavcılığın talimatıyla genişletilen soruşturma kapsamına piyasanın bilinen isimleri de dahil oldu. Dosyadaki bilgilere göre; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu gruplara bağlı alt şirketlerin yönetiminde yer alan isimlerin banka ve finans işlemleri tek tek incelenecek.

2024’ten günümüze kripto ve yurt dışı hesabı kesilecek

MASAK’a iletilen talep yazısının detaylarında incelemenin zaman aralığı da kesinleşti. Uzmanlar, şirket yöneticilerinin 2024 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği tüm hesap dökümlerini ayrıntılı şekilde inceleyecek.

Çalışma kapsamında, yurt dışına yapılan para transferleri ile izi sürülmesi zor olan kripto varlık hareketleri bulunuyor. Savcılık, fon akışının yönünü ve niteliğini bu incelemeyle kesinleştirmeyi hedefliyor.

Süreç MASAK’tan çıkacak teknik rapora kilitlendi

Mali analiz uzmanlarının banka verileri, transfer kayıtları ve dijital varlık hareketleri üzerinde yapacağı incelemenin ardından hazırlanacak rapor dosyanın seyrini doğrudan etkileyecek.