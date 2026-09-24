Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği, 24 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, ekonomik faaliyetlerin çevresel sürdürülebilirlik açısından sınıflandırılmasına ilişkin sistemin uygulanmasına yönelik kurallar belirlendi.

Düzenlemenin amacı; sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi, sürdürülebilir yatırımlara finansman akışının teşvik edilmesi ve piyasada “yeşile boyama” olarak tanımlanan uygulamaların önlenmesi olarak açıklandı. Yönetmelik; kurum, kuruluş ve işletmelerin belirlenen ekonomik faaliyetlerini, finansal kuruluşların yürüttüğü faaliyetleri, teknik tarama kriterlerini, raporlama ve doğrulama işlemlerini kapsıyor. Ayrıca raporlama yapacak kurum ve finansal kuruluşların kullanacağı Çevrimiçi Taksonomi Yönetim Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler de yönetmelikte yer aldı.

6 çevresel hedef

Yönetmelikte Türkiye Yeşil Taksonomisi, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayan ekonomik faaliyetler için ilkeler ve kriterler belirleyerek iklim finansmanının harekete geçirilmesine katkıda bulunan bir sınıflandırma sistemi olarak tanımlandı.

Bir ekonomik faaliyetin “uyumlu ekonomik faaliyet” sayılabilmesi için üç şartı birlikte taşıması gerekiyor. Buna göre faaliyetin çevresel hedeflerden en az birine önemli ölçüde katkı sağlaması, diğer çevresel hedeflerden hiçbirine önemli zarar vermemesi ve asgari sosyal koruma önlemlerine uyması gerekiyor.

Yönetmelikte altı çevresel hedef belirlendi. Bunlar sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve restorasyonu olarak sıralandı.

Katı fosil yakıtlara sınırlama

Yönetmelikte ayrıca katı fosil yakıtların kullanıldığı üretim faaliyetlerinin çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyet olarak değerlendirilmeyeceği belirtildi. Teknik tarama kriterleri Başkanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilecek. Güncellenen kriterlerin her yıl 15 Aralık’a kadar yayımlanması ve takip eden yıl itibarıyla uygulanması gerekiyor.

Finans kuruluşlarına raporlama

Yönetmelikle finansal kuruluşlar için de raporlama yükümlülükleri düzenlendi. Aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve portföy yönetim şirketleri ile bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri belirlenen usul ve esaslar kapsamında raporlama yapmak zorunda olacak.

Düzenlemede finansal kuruluşlar için bir geçiş süresi de verildi. Buna göre yönetmelikte raporlama yapmakla yükümlü tutulan finansal kuruluşlar, 1 Ocak 2029 tarihine kadar taksonomi raporlaması yapmak zorunda olmayacak.

