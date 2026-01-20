Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençleri desteklemek amacıyla düzenlenen “Tarım gençlerle yükseliyor” proje fikir yarışması bu yıl onuncu kez gerçekleştirildi. Yarışma ile tarımda sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, rekabet kapasitesinin artırılması ve çağdaş tarımsal uygulamaların teşvik edilmesi hedeflendi.

“Akıllı tarım”, “Çevre dostu tarım”, “Tarımsal pazarlama, markalaşma ve iletişim”, “Kırsal kalkınma” ile “Bitkisel ve hayvansal üretim” başlıklarında düzenlenen yarışmada gençlerin tarım sektörüne yönelik yenilikçi ve disiplinler arası fikirler geliştirmesi amaçlandı.

“Tarımda gençleri sistemin içinde tutmak zorundayız”

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme açısından tarımın stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Gençlerin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Kestelli, İzmir Ticaret Borsası’nın 135 yıllık geçmişi boyunca evrensel değerler ışığında çalışmayı ilke edindiğini ifade etti.

Kestelli, başarıların rastlantı değil, istikrarlı çalışmaların sonucu olduğuna inandıklarını belirterek, “Bu yarışmayla tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençleri desteklemeyi ve yaratıcı fikirleri görünür kılmayı hedefledik. İzmir Ticaret Borsası olarak bu yolda gençlerin yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Ödüller ve sergi takvimi açıklandı

Borsa yönetimi, akademisyenler ve kamu temsilcilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinci projeye 50 bin TL, ikinci projeye 30 bin TL, üçüncü projeye 20 bin TL para ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan projelere ise 5’er bin TL sergileme ödülü verildi.

Dereceye girenler ve sergilenmeye hak kazanan projelerin sahiplerine ödül ve katılım sertifikaları, İzmir Ticaret Borsası organizasyonunda düzenlenecek sergi ve ödül töreninde takdim edilecek.

Proje fikirleri, 3–7 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 21. Uluslararası AgroExpo Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Seçici kurulda kimler yer aldı

Seçici kurulda; İTB Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Zincircioğlu ve Sonnur Kırmızıoğlu, Borsa Onur Üyesi Dr. Tayfur Akın, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç, TOBB Akademik Danışmanı Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Tosun, Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, Gönen Özşatır ve Doç. Dr. Seda Ersus görev aldı.

Yarışmada dereceye giren projeler

Birincilik ödülü:

Tarık Yıldız – Çevre dostu tarım kategorisi

“Peynir altı suyu ve tarımsal atıklardan elde edilen kapsüllenmiş probiyotik ve biyokömür destekli akıllı gübre üretimi”

İkincilik ödülü:

Ali Kayra Kocatürk – Çevre dostu tarım kategorisi

“Agrion – iklim dostu tarım için robotik morfolojik mahsul fenotipleme sistemi”

Üçüncülük ödülü:

Buse Yıldız – Çevre dostu tarım kategorisi

“Bio-condenser”

Sergilenmeye hak kazanan proje fikirleri

Selin Saygel – “R-viyol”

Şehnaz Can – “Agrisah”

Sude Cangür & İbrahim Çelik – “Biokor”

Cihan Karapunar – “Farmer AI: dijital çiftliğiniz”

Mehmet Fatih Aksoy – “Sıvı biyo-kalkan 4.0”

Mehmetcan Erbaş – “Tohumun mikro evreninde, tarımın yeni geleceği”

Ahmet Taha Akkoca – “Çay çöpünden biyoaktif gübre ve su tutucu jel üretimi”

Ece Yücel – “Agro Anatolian fine dining project”

Hümeyra Sarıdayı – “Otonom insansız su altı aracı geliştirilmesi”

Özge Karacay – “Bio-sap”

Eslem Şura Cağaloğlu – “Lezzet kâşifi – deneyim koridorları uygulaması”

Hidayet Ersin Büyüksarı – “Biopop”

Duygu Bağçivan – “Toprakta sessiz güç”

Tülin Kılıç – “Toprağın çocukları”