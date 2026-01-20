Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ organizasyonu ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği ortaklığında düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında 16. Gelinlik Tasarım Yarışması gerçekleştirildi.

Genç tasarımcıların sektöre kazandırılmasını amaçlayan yarışmaya 103 tasarımcı, 206 tasarımla başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalan 15 tasarımcı, Fuar İzmir B Hol Defile Alanı’nda podyuma çıktı. “Denge” temasıyla hazırlanan koleksiyonlarda gelenek ile modern, estetik ile işlevsellik, gösteriş ile sadelik aynı çizgide buluştu.

Protokol ve sektör İzmir’de buluştu

Ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası yöneticileri, EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, sektör temsilcileri, akademisyenler ve tasarımcılar katıldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmanın birincilik ödülünü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı Bölümü mezunu Nihan Selin Paksoy aldı. Paksoy, 100 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2027 kapsamında performans defilesi yapma hakkı kazandı.

İkincilik ve 75 bin TL para ödülü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Sevgi Aleyna Buzkıran’a, üçüncülük ve 50 bin TL para ödülü ise aynı bölüm mezunu Seher Yılmaz’a verildi. Ödüller; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, EGSD Başkanı Yasin Akçakaya ve EHKİB Başkanı Burak Sertbaş tarafından takdim edildi.

Yarışmaya katkı sunan İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ile sponsorlar Altier Academy ve Rönesans Model Ajans’a plaketleri İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ve EGSD Başkanı Yasin Akçakaya verdi.

“İzmir üretimin ve yaratıcılığın kenti”

Final gecesinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, yarışmanın genç tasarımcılar için yıllardır güçlü bir başlangıç noktası oluşturduğunu vurguladı. Yıldır, “Bu platform, tasarımı bir düşünce biçimi olarak ele alan, üretimle estetiği aynı çizgide buluşturan önemli bir alan. ‘Denge’ teması, yaşamın ve tasarımın özünü yansıtıyor. Bugün podyumda bunun çok güçlü örnekleri yer aldı” dedi.

Geçmiş yıllarda yarışmadan çıkan birçok ismin bugün sektörde marka haline geldiğine dikkat çeken Yıldır, genç tasarımcıların gelecekte sektörün yönünü belirleyen isimler arasında yer alabileceğini ifade etti.

“Yeni yetenekler kazandırmanın gururu”

EGSD Başkanı Yasin Akçakaya ise IF Wedding Fashion İzmir’in Avrupa ve dünyada sektörünün seçkin fuarları arasında yer aldığına dikkat çekti. Gelinlik Tasarım Yarışması’nın 16 yıllık birikimiyle saygın bir marka haline geldiğini belirten Akçakaya, yarışmanın genç tasarımcılar için önemli bir vitrin oluşturduğunu söyledi.

Akçakaya, yarışma birincisine sunulan performans defilesinin markalaşma yolculuğunda kritik bir eşik olduğunu vurgulayarak, sektör adına yeni yetenekler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Genç tasarımcılara mentör desteği

Yarışma sürecinde finalistlere İzmir Moda Tasarımcıları Derneği üyesi Burak Çiçek, Çağrı Şengül, Dilek Yaldız, Done Özaki, Ezgi Mahir, Melek Özyenilmez, Meltem Aybar, Meriç Sefer, Nergis Şahan, Nükhet Gelen, Taner Tabaklı, Volkan Kerimoğlu, Yasemin Mızrak, Zeynep Olgun ve Zühre Balaban mentörlük yaptı.

Alanında uzman jüri

Tasarımcı Övge Yıldızhan Subaşı başkanlığındaki jüride akademisyenler, sektör temsilcileri ve tasarımcılardan oluşan geniş bir kurul yer aldı. Jüride Türkiye’nin önde gelen moda ve tekstil uzmanları görev aldı.