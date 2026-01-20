Zübeyde Hanım’ın 14 Ocak 1923’teki vefatının ardından Karşıyaka’da Ferik Osman Paşa Camii haziresine konulan ilk mezar taşı, aradan geçen 103 yılın ardından İzmir Atatürk Müzesi’nde sergiye çıkarıldı. Eski harflerle hazırlanan ve 1923 tarihini taşıyan orijinal mezar taşı, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi Gündoğdu Caddesi’ndeki müzenin girişinde oluşturulan özel alanda yer aldı.

Anıt mezar 1938’de hazırlandı

Zübeyde Hanım için 1938 yılında, bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendirmesiyle ve dönemin İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz’un katkılarıyla yeni Türk alfabesiyle hazırlanan mezar taşı yapıldı. Bu çalışmanın ardından 1923 tarihli ilk mezar taşı hazire içerisine alındı. Tarihi taş, 1955 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi’ne taşınarak koruma altına alındı.

“Cumhuriyet’in ve Zübeyde Hanım’ın hatırası için sergide”

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, 1938’de hazırlanan anıt mezar projesinin 1940 yılında açıldığını, 1923 tarihli ilk mezar taşının ise 1955’ten bu yana müze depolarında muhafaza edildiğini belirtti.

Gürbüz, Cumhuriyet’in kuruluş yılıyla aynı döneme ait olan bu eserin, Zübeyde Hanım’ın vefatının 103’üncü yılında halkla buluşturulduğunu ifade ederek, Atatürk Müzesi’ne girişlerin ücretsiz olduğunu ve tüm ziyaretçilerin davetli olduğunu söyledi.

Özel sergi alanı oluşturuldu

Atatürk Müzesi girişinde hazırlanan sergi bölümünde mezar taşının yanı sıra Zübeyde Hanım’a ait bir fotoğraf, yaşamına ilişkin bilgilendirme panoları ve Mustafa Kemal Atatürk’e ait bazı yazışmalar da yer aldı.

Mezar taşında, “Baki olan yalnız O’dur (Allah). Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın muhterem annesi Zübeyde Hanım’ın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Yıl 1923” ifadeleri bulunuyor.