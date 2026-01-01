Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde düşme hattından çıkma mücadelesi veren Karşıyaka, 2026 yılının ilk maçında yarın Tofaş’ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Hedef kötü gidişe son vermek

Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilen yeşil-kırmızılı ekip, 7 galibiyeti bulunan Tofaş karşısında moral arıyor. Karşıyaka, son iki maçında sahasında Bahçeşehir Koleji’ne 74-71, deplasmanda ise Esenler Erokspor’a 97-94 mağlup olmuştu.

Kaynak: DHA