Son Mühür / Yağmur Daştan - Yeni yılda emeklilere yapılan zam oranlarına yönelik tepkiler devam ediyor. CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemine başlamıştı. Konuyla ilgili süreç devam ederken Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şube başkanları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması düzenlendi.

“İktidar değişimine ihtiyacımız var”

“Ülkenin geldiği ekonomik durumun herkes farkında” sözleriyle açıklamalarına başlayan CHP İl Başkanı Güç, “Bunu en çok gençlik ve emekliler yaşıyor. 2022 yılında AKP iktidara geldiğinde yüzde 46 iken şu anda 27. Emekli maaşlarını tabanda birleştiriyorlar. 35 yıl bu ülkeye emek vermiş, prim ödemiş insanlarla daha az prim ödeyenleri bir araya getiriyorlar. Herkesi yüksek gelir haline getirmek yerine alt gelirde eşitliyorlar. İnsanlara ölümü gösterip sıtmaya razı ettiriyorlar. 2002 yılında bir emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken şimdi 2 tane bile almak imkansız haline geldi. Asgari ücret 3’te 2’si kadardı o dönemlerde. Asgari ücret o döneme göre ciddi anlamda düşmüş durumdayken emekliler yaşayamaz hale geldi. Bu da ülkenin ekonomik durumunun getirdiği sosyal çöküntü insanları yaşayamaz hale getirdiğini gösteriyor. Sürdürülemez bir iktidar haline geldi, iktidar değişimine ihtiyacımız var. Bu artık iktidarın sürdürebileceği bir yönetim anlayışı değil; artık bir kişi emekli olduğunda ev alması, ‘Ben nasıl geçineceğim’ diye düşünmemesi gerekiyor” dedi.

“Doğalgaz faturası ile reçetemiz arasında kaldık”

Tüm Emeklilerin Sendikası 2017 İzmir dönem sözcüsü Ertunç Akbulak, “Tüm Emeklilerin Sendikası olarak sokaklarda ve hayatın her alanında verdiğimiz emek mücadelesinin bir safhasını daha yaşamaktayız. CHP’nin meclisi terk etmeme eylemine biz de destek verdik. İsteklerimizi Meclis’te genel merkezlere paylaştık. Bizler de İzmir Şube Platformu olarak CHP İzmir İl Başkanlığı’nı bu destekler için ziyaret ettik. Verdikleri bu desteği biz de alanlarda toplumla buluşturmaya çalışacağız. Emekli olduktan sonra yaşamlarımızı idame ettirmek ve torunlarımız karşısında yüzümüzün kızarıp ‘Nasıl harçlık vereceğiz’ düşüncesinden kurtulmak istiyoruz. Doğalgaz faturamızla ilaç reçetemiz arasında tercih yapmamak istiyoruz. Yüzde 70’lerden 30’a düşürüldüğünü ve bizlerin resmen açlığa mahkum edildiğini iyileştirmenin tavanda değil tabanda yapıldığını biliyoruz. En düşük emekli aylığı alanların 4 milyon 900 bine çıkması da bu durumun bir göstergesi. Tüm emekliler olarak yaptığımız mücadelede bu iyileştirmenin insan onuruna yakışır şekilde yapılmasını istiyoruz. Gerek sendikamız gerek toplumsal muhalefet olarak bizler alanlardaki gücümüzü hayatın her alanına taşımak istiyoruz” dedi.