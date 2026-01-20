Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Efes Selçuk Belediyesi ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) arasında çocukların güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir protokol hazırlanarak imza aşamasına getirildi. Protokol, 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda düzenlenecek törenle imzalanacak.

Törene UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ile Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan katılacak. Yapılacak iş birliğiyle çocukların istismara karşı korunması, güvenli yaşam alanlarının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapılacak

Protokol kapsamında “Çocuk istismarı, çocuk istismarının psikolojik ve hukuki boyutu” başlıklı eğitim programları düzenlenecek. Efes Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çocuk birimlerinde, çocukların kendi bedensel haklarını tanımalarına ve kişisel sınırlarını korumalarına yönelik interaktif eğitimler uygulanacak.

Belediye ile UCİM iş birliğinde yürütülecek çalışmalarla kalıcı farkındalık oluşturacak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri planlanacak.

Sahadan deneyimler Efes Selçuk’ta konuşulacak

Protokol imza töreni kapsamında “Çocuk hakları mücadelesinde sahadan deneyimler söyleşisi” düzenlenecek. Söyleşide UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ile Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, çocuk hakları alanında yürütülen çalışmalar ve sahadaki deneyimleri paylaşacak. Program sonunda Özkan ve Ceylan okurları için kitap imza etkinliği gerçekleştirecek.

“Çocuklar için mücadeleyi kurumsal zemine taşıyoruz”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, imzalanacak protokolün önemine dikkat çekerek çocukların sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda büyümesinin belediyenin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Sengel, UCİM’in çocuk hakları alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, istismarın her türüne karşı kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti. Bu protokol ile mücadelenin sivil toplum desteğiyle, bilinçli ve kurumsal bir zeminde sürdürüleceğini ifade eden Sengel, yurttaşları imza törenine ve söyleşiye davet etti.