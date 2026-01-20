Son Mühür/ Seçil Ünlü - Buca Belediyesi, ilçenin köyler bölgesinde yer alan Belenbaşı Mahallesi’nde yaşayan çocukları Ernest Balladur Köşkü’nün tarihi atmosferinde hizmet veren Cumhuriyet Kütüphanesi’nde konuk etti.

Etkinlik kapsamında çocuklara kütüphanenin işleyişi, kitaplara erişim yöntemleri ve kütüphane kullanımına ilişkin bilgiler aktarıldı. Ziyaret süresince çocuklar raflardaki kitapları inceledi, okuma alanlarını gezdi ve kütüphane üyeliklerini oluşturdu.

“Her çocuğun kütüphane kültürüyle tanışması gerekiyor”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çocukların eğitim ve kültürel gelişimine katkı sağlayan çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti. Köylerde yaşayan çocukların sosyal ve kültürel imkânlara erişimini artırmayı hedeflediklerini belirten Duman, ara tatilde düzenlenen bu buluşmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Duman, “Belenbaşı Mahallemizden gelen öğrencilerimizi Cumhuriyet Kütüphanemizde ağırladık. Amacımız çocukların kitapla ve kütüphane kültürüyle erken yaşta tanışmasını sağlamak. Buca’nın tüm çocuklarının kütüphanenin kokusunu bilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.