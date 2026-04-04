İzmir’in Aliağa ilçesinde, Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Aziz Sancar Kütüphanesi, Kütüphane Haftası kapsamında öğrenci ziyaretlerine ev sahipliği yaptı. 30 Mart–5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler hem kütüphane ortamını tanıdı hem de kitaplarla buluştu.

Öğrencilere kütüphane bilinci aşılandı

Etkinlikler çerçevesinde kütüphaneyi ziyaret eden öğrencilere üyelik işlemleri, kullanım kuralları ve kütüphane hizmetleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları yöneltme imkânı bulurken, rehberlik eşliğinde kütüphaneyi yakından tanıdı.

Okuma etkinliğiyle kitaplarla buluştular

Ziyaret kapsamında öğrenciler, kendi seçtikleri kitaplarla okuma etkinliğine katıldı. Bu etkinlik sayesinde çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve kitaplarla daha güçlü bir bağ kurması hedeflendi.

Koleksiyon 4 bini aştı

Aziz Sancar Kütüphanesi, 4 bin 77 kitaba ulaşan koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Kütüphanede kayıtlı üye sayısı 1339’a yükselirken, 2026 yılı içinde 3 bin 528 kitabın ödünç verildiği açıklandı.

Modern çalışma alanlarıyla hizmet veriyor

Aynı anda 70 kişiye hizmet verebilen kütüphane, özellikle öğrencilerin birlikte ders çalışabileceği sesli çalışma alanlarıyla öne çıkıyor.

7 yaş ve üzeri herkesin faydalanabildiği kütüphane, her gün 10.00–20.45 saatleri arasında hizmet sunuyor.

Okuma kültürüne katkı sürüyor

Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin, çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmesine ve kütüphane kültürünü erken yaşta benimsemelerine katkı sağladığı belirtiliyor.