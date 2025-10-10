Son Mühür/ Beste Temel - Dikili Belediyesi, Kızılçukur Mahallesi’nde bulunan iki taşınmazın satış ihalesini 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirecek. Toplam muhammen bedeli 59,4 milyon lira olan arazilerin ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale 30 Ekim’de yapılacak

Dikili Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan Kızılçukur Mahallesi’ndeki iki tarla niteliğindeki taşınmazın satış ihalesini 30 Ekim 2025 Perşembe günü düzenleyecek.

İlk ihale saat 10.00’da, ikinci ihale ise 10.10’da gerçekleştirilecek. İhaleler, Cumhuriyet Mahallesi 304 Sokak No:6’da bulunan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda, belediye encümeni huzurunda yapılacak.

İhaleye katılacak istekliler, teklif dosyalarını 30 Ekim 2025 saat 09.00’a kadar Dikili Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne elden teslim etmek zorunda olacak. Taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurular ise olası gecikme durumlarında kabul edilmeyecek.

Satışa çıkarılan taşınmazların özellikleri

İhaleye konu taşınmazlardan ilki, Kızılçukur Mahallesi 111 ada 203 parselde bulunan 53.698,44 metrekarelik palamutlu tarla niteliğindeki arazi. Bu taşınmaz için 40 milyon 300 bin lira muhammen bedel ve 1 milyon 209 bin lira geçici teminat belirlendi.

İkinci taşınmaz ise Kızılçukur Mahallesi 111 ada 215 parselde yer alan 25.435,62 metrekarelik palamutlu tarla. Bu taşınmazın muhammen bedeli 19 milyon 100 bin lira, geçici teminatı ise 573 bin lira olarak açıklandı.

Kapalı teklif usulü uygulanacak

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Katılımcılar tekliflerini kapalı zarflar içinde sunacak, ihale komisyonu zarfları encümen huzurunda açarak değerlendirme yapacak.

Belediye, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak. Herhangi bir isteklinin katılmaması durumunda ise ikinci oturum 6 Kasım 2025 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Şartname ve teminat bilgileri

İhaleye katılmak isteyenler, 5 bin TL karşılığında şartnameyi Dikili Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ndentemin edebilecek. Şartname, ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar satın alınabilecek. Geçici teminat bedelleri, Halkbank Dikili Şubesi’nin TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 IBAN numaralı “Dikili Belediyesi İhale Teminat Hesabı”na yatırılacak.

İhaleye katılım şartları

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler;

Geçici teminat makbuzu,

Taşınmaz satış şartnamesi,

Teklif mektubu,

Borcu yoktur belgeleri,

Kimlik ya da ticaret sicil belgeleri,

İmza sirküleri gibi belgeleri eksiksiz şekilde sunmak zorunda olacak.

İhaleyi kazanan kişi veya kurum, satış bedelini şartnamede belirtilen süre içerisinde ödemekle yükümlü olacak. Süresinde ödeme yapılmaması durumunda, geçici teminat belediye lehine irat kaydedilecek.