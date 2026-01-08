Son Mühür/ Osman Günden - Foça genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları sonrası belediye ekipleri saha operasyonlarını hızlandırdı. Yağış ve fırtına öncesinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, su taşkınlarının önlenmesi ve günlük yaşamın aksamaması amacıyla gece saatlerinden itibaren 7/24 esasına göre sahaya çıktı.

Mazgal ve kanallar öncelikli alan oldu

Şiddetli yağışla birlikte rüzgârın sürüklediği yaprak ve atıkların yağmur suyu kanallarını tıkamaması için özellikle çarşı merkezi ve ara sokaklarda yoğun çalışma yürütüldü. Tıkanan mazgallara anında müdahale edildi, biriken sular tahliye edildi. Süpürge araçları ve manuel temizlikle ızgaralar açıldı, su akışı normale döndürüldü.

Devrilen ağaç ve dallar kaldırıldı

Fırtına nedeniyle kırılan ve yollara savrulan ağaç dalları, ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleri ve kamyonlarla bölgeden uzaklaştırıldı. Park ve Bahçeler birimiyle koordineli çalışmalarda, yaya ve araç trafiği açısından risk oluşturan parçalar vinçli araçlarla toplandı, güvenlik sağlandı.

Fıçı: “Önceliğimiz su taşkınlarını önlemek”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ekiplerin ilçenin tamamında sahada olduğunu vurguladı. Fıçı, “Fırtına ve yağışın ardından tüm ekiplerimiz sahaya çıktı. Önceliğimiz, yağmur suyu kanallarını açık tutarak su taşkınlarını önlemek ve fırtınanın oluşturduğu kirliliği gidermek oldu. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm birimlerimiz koordinasyon halinde görev aldı. Herhangi bir olumsuzluk halinde ekiplerimize hızla ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.

Kritik noktalarda nöbet devam edecek

Foça Belediyesi, yağışların sürmesi ihtimaline karşı ilçenin kritik noktalarında nöbetçi ekipler bulundurmaya devam edeceğini bildirdi.