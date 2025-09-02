Son Mühür/ Beste Temel - Foça Barış Kadınları Platformu’nun 10. kuruluş yılı, Reha Midilli Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel bir geceyle kutlandı. Etkinliğe Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, şair-yazar Ataol Behramoğlu, platform üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salonun tamamen dolduğu gecede, belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ve gazeteci-yazar Umur Talu’nun ortak imzasını taşıyan “Vicdanımızın Hatıra Defteri” filmi izleyiciyle buluştu.

150 dakikalık eser, 50 dakikalık özel seçkiyle sunuldu

Anadolu’da yaşanan tehcir, sürgün ve mübadele gibi tarihsel olayları konu alan belgeselin, Türk edebiyat, sinema ve sanat dünyasından birçok ismin yaşam öykülerine yer verdiği belirtildi. Belgesel, farklı kökenlerden insanların yaşadıkları acılara rağmen kardeşlik bağlarını korumasını ve birbirine destek olmasını öne çıkarıyor. Toplam süresi 150 dakika olan yapım, geceye özel 50 dakikalık seçki ile gösterildi.

Yönetmen ve yazar sahnede belgeselin perde arkasını anlattı

Gösterimin ardından Nebil Özgentürk ve Umur Talu, belgeselin hazırlık sürecini, konu seçim aşamasını ve çekimler sırasında yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Söyleşide, Türk, Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani ve diğer kökenlerden edebiyat ve sanat insanlarının sözleri ve şiirleri üzerinden barış ve kardeşlik vurgusu yapıldı. Konuşmalar, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Şiirle barış günü’ne selam

Programın son bölümünde izleyicilerin soruları yanıtlanırken, Ataol Behramoğlu’nun barış temalı iki şiiri Nebil Özgentürk tarafından okundu. Bu anlar, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne anlamlı bir gönderme oldu.

Teşekkür ve imza

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Özgentürk ve Talu’ya sahnede teşekkür ederek çiçek takdim etti. Gece, yazarların kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.