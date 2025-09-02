Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in hem deniz hem de karasal ekosistemindeki sorunlara dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir dille eleştirdi. Körfez'deki kirlilikten dolayı balık ölümleri yaşanırken, Tire'nin Karateke köyünde belediye tarafından dökülen çöplerin küçükbaş hayvanların telef olmasına ve zeytin ağaçlarına zarar vermesine neden olduğunu belirtti. Kırkpınar, "Beceriksiz yönetimler yüzünden deniz canlılarından sonra şimdi de kara hayvanları telef olmaya başladı" dedi.

İzmir'in kronikleşen sorunları ve yerel yönetimler

AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bir toplantıda konuşan Yaşar Kırkpınar, İzmir'in trafik, su, yol ve çöp gibi temel altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını söyledi. Bu sorunların yıllardır devam ettiğini ve her seçim döneminde CHP'li adaylar tarafından vaatler verildiğini hatırlatan Kırkpınar, "Her seçimde İzmir Körfezi'nin temizleneceği, su kesintilerinin biteceği, trafik sorununun çözüleceği gibi sözler veriliyor. Hatta körfezde yüzme vaatleri bile vardı. Ancak 25 yıldır şehri yöneten bu zihniyetle sorunlar çözülmek yerine daha da büyüdü. Gerçek belediyecilik örneği görmek isteyenler Aliağa ve Menemen'e bakabilirler" şeklinde konuştu.

Tire'deki çevre felaketi ve canlı yaşamına etkileri

Körfez'deki balık ölümlerinin ardından, Tire'de yaşanan çevre felaketine değinen Kırkpınar, konuşmasında önemli detaylar paylaştı. Karateke mahallesinde vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde, Büyükşehir Belediyesi'nin döktüğü çöplerden sızan atık suların yer altı sularına karıştığını öğrendiğini ifade etti. Bu kirlenen suları içen küçükbaş hayvanların telef olduğunu belirten Kırkpınar, yaşanan bu durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. "Karşı karşıya olduğumuz zihniyet beceriksiz bir zihniyettir. Deniz canlıları derken şimdi de küçükbaş hayvanlar telef olmaya başladı" diyen Kırkpınar, doğadaki diğer hayvanların da bu atıklardan zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. Kırkpınar, amaçlarının sadece eleştirmek olmadığını, doğru işler yapılması için teşvik etmek istediklerini, ancak karşı tarafın bu eleştirilere kulak tıkadığını ve sadece laf yetiştirdiğini sözlerine ekledi.