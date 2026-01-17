Son Mühür/ Beste Temel - Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Meclis Üyeleri İlkay Söylemezoğlu ve Mehmet Salih Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Tercanlıoğlu ve Veteriner İşleri Müdür Vekili Tamer Karakaya ile birlikte Foça’da faaliyet yürüten hayvansever gönüllülerle barınakta buluştu. Ziyarette, barınakta bulunan patili dostların mevcut durumu sahada incelendi, ihtiyaçlar ve yapılabilecek iyileştirmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakım, beslenme ve koşullar ele alındı

Gerçekleştirilen incelemede barınakta bulunan hayvanların beslenme düzeni, sağlık kontrolleri ve barınma koşulları masaya yatırıldı. Sahadaki çalışmalar, eksiklikler ve kısa-orta vadede atılabilecek adımlar gönüllülerle birlikte değerlendirildi. Hayvanseverlerin ve destek olmak isteyen yurttaşların Foça Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile doğrudan iletişim kurabileceği ifade edildi.

Başkan Fıçı: “Can dostlarımız yalnız değildir”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, barınakta sivil toplum örgütleri ve gönüllülerle ortak bir çalışma planı oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi: “Hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirilecek ortak planla barınaktaki can dostlarımızın bakım süreçlerine destek sağlanacak. Alanların düzenli temizliği, sahiplendirme çalışmalarının güçlendirilmesi ve gönüllülük faaliyetlerinin artırılması bizim için çok kıymetli. Hayvanseverlerimizin, can dostlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları yerinde görmeleri adına düzenli barınak ziyaretleri yapılabileceğini ilettik. Can dostlarımız yalnız değildir. En iyi koşullarda yaşamaları için üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz.”

Veteriner İşleri: “Süreç titizlikle takip ediliyor”

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, barınakta bulunan hayvanların sağlık, bakım ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ekiplerin sahada yoğun emek verdiği, sürecin düzenli kontrol edildiği ve mevcut imkânlar doğrultusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Doğal yaşam alanı ve yeni barınak hazırlığı

Belediye tarafından planlaması yapılan doğal yaşam alanı ve yeni barınak projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte, hayvan koruma dernekleri ve gönüllülerle koordinasyonun güçlendirileceği ifade edildi. Yeni alanların devreye alınmasıyla patili dostların daha sağlıklı, güvenli ve nitelikli koşullarda yaşam sürmesi hedefleniyor.