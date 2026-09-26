Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; İzmir’in Foça ilçesinde bazı bilimsel arkeolojik kazı alanlarında ortaya çıkan tarihi kalıntıların komşu parsellere de yayıldığı tespit edildi. Karara göre; Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisindeki İsmetpaşa Mahallesi’nde daha önce 3. derece arkeolojik sit olarak belirlenen alanda sondaj ve bilimsel kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda Geometrik Dönem’den Roma Dönemi’ne kadar uzanan çeşitli yapı kalıntıları tespit edildi. Bunlar arasında işlikler, seramik fırınları ve nekropol alanı da bulunuyor.

Koruma kapsamı genişletildi

Bilimsel kazıların gerçekleştirildiği 1816 ada 3 parselin çevresindeki parsellerde de arkeolojik kalıntıların devam ettiği belirlendi. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, mevcut durumda 3. derece arkeolojik sit olarak tescilli 1816 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerin 2. derece arkeolojik sit, 1816 ada 1 ve 2 parsellerin ise 1. derece arkeolojik sit olarak değiştirilmesini uygun buldu. Kararla birlikte, tarihi kalıntıların yayıldığı alanın koruma statüsü yeniden düzenlenmiş oldu

Karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yer alan kararda ise şu ifadeler yer aldı:

“İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa mahallesinde; Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde; İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09.09.1993 tarih ve 4685 sayılı kararı ile belirlenen ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.03.2017 tarih ve 7844 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit içerisinde iken yapılan sondaj kazısı sonucu ortaya çıkan kalıntı ve buluntular doğrultusunda İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 30.11.2022 tarih ve 17134 sayılı kararı ile 1.(Birinci) Derece Arkeolojik sit olarak sit derecesi değiştirilen tapunun; 1816 ada 3 parselinde şahıs mülkiyetinde kayıtlı taşınmazında yapılan bilimsel kazı sonucu ortaya çıkarılan Geometrik Dönemden başlayıp Roma Dönemine kadar kesintisiz devam eden 2863 Sayılı Yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki çeşitli yapı kalıntıları(işlikler,seramik fırınları vb.) ile nekropol alanın komşu parsellere de dağılımı ve yayılımı dikkate alınarak halihazırda 3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 1816 ada 4,5,6 ve 7 parsellerin sit derecesinin, 2.(İkinci) Derece Arkeolojik Sit, 1816 ada, 1 ve 2 parsellerin sit derecesinin 1.(Birinci) Derece Arkeolojik sit olarak değiştirilmesi gerektiğine yönelik çalışmaların kurul müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak iletilmesine yönelik Izmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.06.2026 tarih ve 24662 sayılı kararı, konuya ilişkin; İzmir Il Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, 10.06.2026 tarih ve E.8463477 sayılı yazısı ve 09.06.2026 tarihli Kazı Başkanı Müze Müdürü görüşü ile 05.06.2026 tarihli müze uzman raporu, konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, Müdürlük evrak kaydında 27.08.2026 tarih ve 4483605 sayı ile kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Izmir ili, Foça ilçesi, Atatürk mahallesinde, Phokaia Antik Kenti 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sitte kalan şahıs mülkiyetine kayıtlı tapunun 1816 ada, 3 numaralı parselinde ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen bilimsel kazı sonucu ortaya çıkarılan 2863 Sayılı Yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki çeşitli yapı kalıntıları(işlikler,seramik fırınları vb.) ile nekropol alanın komşu parsellere de dağılımı ve yayılımı dikkate alınarak halihazırda 3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 1816 ada 4,5,6 ve 7 parsellerin sit derecesinin, 2.(İkinci) Derece Arkeolojik Sit, 1816 ada, 1 ve 2 parsellerin sit derecesinin 1.(Birinci) Derece Arkeolojik sit olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna; kararımız eki sit paftası ve tescil fişinin uygun olduğuna; karar verildi."