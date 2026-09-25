Son Mühür- Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürü Dr. Sadık Doğruer, İzmir’in Foça ilçesindeki programı kapsamında Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve TGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İşler ile bir araya geldi. Görüşmede turizmin mevcut durumu, bölgedeki gelişmeler ve Foça’da son dönemde artan yelken faaliyetleri konuşuldu.

İşler, turizme ve özellikle son yıllarda yoğunlaşan yelken faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı Doğruer’e ahşap el yapımı yelkenli bir plaket takdim etti.

Foça’da turizm ve yelken faaliyetleri konuşuldu

MW Phokia Beach Resort Genel Müdürü ve ETİK Başkan Yardımcısı Bilge Durdu İşler’in de katıldığı görüşmede, özellikle ekim ayı başından itibaren yoğun şekilde gerçekleştirilecek yelken yarışlarının bölge turizmine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Dr. Sadık Doğruer, turizmin sadece yaz aylarına sıkışmaması için farklı alanların daha fazla öne çıkarılması gerektiğini söyledi. Spor turizminin de bu noktada önemli bir fırsat sunduğunu belirten Doğruer, bu alanda çalışma yapan turizmcileri ve işletmeleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

“Yelken, yat ve rüzgar sporlarında merkez olmaya gidiyoruz”

Mehmet İşler de Doğruer’in bölgedeki turizm çalışmalarına ve sektörün gelişmesine verdiği desteğin kendileri açısından önemli olduğunu söyleyerek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın müdürümüzün, İzmir turizmine ve faaliyetlerimize yaklaşımı bizi yeni etkinlikler ve atılımlar konusunda cesaretlendirmektedir. Son yıllarda ileri bir aşamaya taşıdığımız yelken, yat ve rüzgar sporları ile turizmimizi geliştirme çabalarımızda hep yanımızdadır. Yelken konseptli Foçamıza, Rüzgarın Evi’ne katkıları çok önemlidir. İlimiz ve ilçemizde spor turizmi gelişmeye devam ediyor. Özellikle bu yıl Ekim – Aralık döneminde her hafta bir başka dalda Türkiye Şampiyonası yaparak yeni ve yoğun bir çabanın içine giriyoruz. Federasyonumuz ve Turizm İl Müdürümüz Sayın Sadık Doğruer’in katkı ve destekleriyle ev sahipliğimizde, tercih edilen ve tanınmış bir yelken, yat ve rüzgar sporları merkezi olmaya koşar adım gidiyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz”

Görüşmenin sonunda İşler, Doğruer’e teşekkür etmek için ahşap el yapımı yelkenli plaketi takdim etti.