İzmir’in Bergama ilçesi Yerlitahtacı Mahallesi’nde yapılan arkeolojik yüzey araştırmalarında tespit edilen Roma dönemine ait kalıntılar için koruma kararı verildi. 176 ada 1 parseldeki Roma dönemi mezar, yapı kalıntısı ve gözetleme kulesi kalıntısının bulunduğu alanlar 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak ilan edildi.

Roma dönemine ait

Kültür e turizm Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Bergama ilçesi Yerlitahtacı Mahallesi’nde bulunan 176 ada 1 parselde yapılan arkeoljik kazılarda Roma dönemine ait olduğu belirtilen alıntılar bulundu. Çalışmaların kapsamına göre; bölgede Roma dönemine ait mezar, yapı kalıntısı ve gözetleme kulesi kalıntısının bulunduğu belirlendi.

Sit alanı oldu

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanların 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak belirlenmesine karar verildi.

Böylece Yerlitahtacı Mahallesi’ndeki söz konusu orman parselinde bulunan farklı arkeolojik alanlar resmi koruma alanı olmuş oldu.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

İzmir ili, Bergama ilçesi, Yerlitahtacı Mahallesi, 176 ada 1 nolu kamu mülkiyetindeki orman parselinde 2025 Yılı Bergama Kınık İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması sırasında Prof. Dr. Felix PIRSON başkanlığındaki ekip tarafından tespit edilen, Bakanlık Temsilcisi Sonuç Raporunda buluntu yeri 22 olarak ifade edilen arkeolojik alana ilişkin İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.10.2025 tarih ve 7466336 sayılı yazısı, alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığı ve tescil işlemlerine başlanmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 11.05.2026 tarih ve 4242051 sayı ile kayıtlı rapor, alana yönelik diğer kurumların görüşlerinin istendiği İzmir 2 Numaralı KVKBK Müdürlüğü'nün 14.05.2026 tarih ve 8366555 sayılı yazısı, alanın tesciline ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği Kurul Müdürlüğüne iletilmiş olan kurum görüşleri ve konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.08.2026 tarih ve 4484029 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Izmir ili, Bergama ilçesi, Yerlitahtacı Mahallesi, 176 ada 1 nolu kamu mülkiyetindeki orman parselinde bulunan Roma dönemi gözetleme kulesi kalıntısının ve çevresinin kararımız eki 1/5000 ölçekli harita üzerinde işaretlendiği şekli ile 1. (birinci) ve 3. (üçüncü) derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, karar eki sit paftası ve sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

