Football Manager serisinin yeni oyunu FM 26, futbol tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl FM 25 iptal oldu ve bir yıllık aranın ardından seri yeniden piyasaya dönüyor. Özellikle menajerlik ve strateji oyunlarına ilgi duyan oyuncular, FM 26’nın çıkış tarihi ve sunacağı yenilikler konusunda yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Oyunun önceki sürümlerinde olduğu gibi, bu yıl da hem oynanışta hem de teknik detaylarda önemli değişiklikler yer alacak.

FM 26’nın çıkışı, oyuncu topluluklarında ve sosyal medyada gündemde kalmaya devam ediyor. Sports Interactive tarafından geliştirilen oyun, Steam ve Epic Games platformlarında hem Windows hem de Mac için destekleniyor. Oyunun beta ve tam sürüm çıkış prosesleri de resmi açıklamalarla netleşti ve oyuncular için yılın en önemli menajerlik deneyimlerinden biri olacak şekilde planlandı.

FM 26 tam sürümü ne zaman çıkıyor?

FM 26’nın beta sürümü, oyuna ön sipariş veren kullanıcılar için 23 Ekim’de erişime açıldı. Bu sürümle oyuncular yeni özellikleri daha erkenden deneyebiliyor. Oyunun tam sürümü ise 4 Kasım 2025 tarihinde Steam ve Epic Games dijital mağazalarında yayınlanacak. Nintendo Switch kullanıcıları ise bir ay sonra, 4 Aralık’ta oyuna erişim sağlayacak. Microsoft PlayStation ve Xbox platformlarında da ilk günden oyun oynanabilecek.

FM 26 ile gelen yenilikler ve teknik detaylar

FM 26, Unity grafik motoru kullanılarak geliştirildi ve görsel anlamda ciddi bir ilerleme sunuyor. Premier League’in resmi lisansı, kadın liglerinin oyuna entegre edilmesi ve yeni animasyon sistemi serinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri. Kullanıcı arayüzü tamamen yenilendi, transfer ve taktik ekranları daha kontrollü ve sezgisel hale geldi. Serinin toplam satış rakamları 20 milyonu aştı, FM 26’nın çıkışıyla ek bir 2 milyon üzeri oyuncunun oyunu denemesi bekleniyor. Minimum sistem gereksinimleri ise Intel Core i3 işlemci, 4 GB RAM ve DirectX 11 desteği olarak açıklandı.

Football Manager (FM), Sports Interactive tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan bir futbol menajerlik simülasyon oyunudur. Oyuncular bir futbol kulübünü veya milli takımı yöneterek kadro kuruyor, taktikler belirliyor ve transfer politikalarını yürütüyor. 2004’teki başlangıcından bu yana milyonlarca oyuncunun favorisi haline geldi. Oyun her yıl yenilenen lisans, veritabanı ve grafik motoruyla güncelleniyor. FM 26, serinin yeni döneminde kadın futbolunu ve özel lisansları entegre ederek gerçekçiliği bir adım öteye taşıyor.

FM 26’nın piyasaya sunulmasına kısa bir süre kalırken, futbolseverler 4 Kasım’da dijital mağazalarda oyuna ulaşabilecek. Oyunun yenilikçi yapısı ve teknik gelişmeleriyle futbol menajerliği deneyimi bambaşka bir boyuta taşınıyor.