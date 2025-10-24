Şok Market, kış sezonuna özel UGG botlar ve terliklerde büyük bir kampanya başlattı. Popüler ayakkabı markası UGG'nin farklı modellerine aktüel katalog kapsamında ulaşmak mümkün oluyor. Bu kampanya ile tüketiciler, sezonun en çok tercih edilen UGG modellerini sınırlı bir süre için avantajlı fiyatlarla satın alabilir.

Şok markette bu hafta indirimli UGG botlar

Şok Market’in aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler arasında UGG Classic Ultra Mini botlar, UGG Ultra Mini Platform bot ve UGG Tasman terlikler dikkat çekiyor. Siyah, kahverengi ve bej olmak üzere farklı renk seçenekleri sunulan UGG Classic Ultra Mini botlar 8.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Ultra Mini Platform bot ise kahverengi rengiyle 9.499 TL'den raflarda yer alıyor. Minimal ve yüksek tabanlı seçeneklerin yanı sıra, hem evde hem dışarıda giyilebilen klasik Tasman terlikler de kahverengi ve bej tonlarında 6.999 TL'den satışa sunuluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Şok’un mağazalarına giderek veya “Şok’tan İste Gelsin” uygulaması üzerinden sipariş verebiliyor. Sipariş adımlarında öncelikle ürünü mağazadaki kasada personele göstermek, ardından sipariş oluşturmak ve adres bilgilerini paylaşmak gerekiyor. Bu şekilde satın alınan UGG ürünleri, ücretsiz kargo avantajıyla belirtilen adrese teslim ediliyor.

UGG bot ve terliklerin kampanyalı fiyatlarla Şok Market raflarında yer alması, markanın Türkiye’deki takipçileri için önemli bir fırsat sunuyor. Hem yeni sezon trendlerini yakalamak isteyenler hem de kış ayları için kaliteli ve konforlu ayakkabı arayanlar Şok’un UGG kampanyasını değerlendirebilir.

Şok Market’in bu aktüel kataloğunda yer alan UGG ürünleri, sınırlı stoklarla sunuluyor. Stoklar bitmeden kampanyadan yararlanmak isteyenlerin kısa sürede mağazalara veya çevrim içi platforma başvurmaları öneriliyor. Kampanya kapsamında ücretsiz kargo ile teslimat seçeneği olması da alışverişi daha cazip hale getiriyor.