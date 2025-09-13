Bursa’nın Kestel ilçesinde gece saatlerinde yapılan yol uygulamasında durdurulan bir şahsın, 9 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Gece Denetiminde Yakalandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ankara Yolu üzerindeki uygulaması sırasında meydana geldi. Denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kimlik sorgulamasında, çok sayıda suçtan aranma kaydı olduğu belirlendi.

Dolandırıcılık, Tehdit ve Kaçma Suçları Var

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemede, şahsın; dolandırıcılık, tehdit, resmi belgede yalan beyan, hakaret ve hükümlü ya da tutuklunun kaçması gibi suçlardan toplam 9 yakalama emriyle arandığı tespit edildi.

19 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Var

Yaklaşık 7 aydır firari olduğu anlaşılan şüphelinin, 19 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.