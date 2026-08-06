SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltı süreci devam ediyor. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adresinde bulunamayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez firar etmişti.

MOBESE Kayıtları Saniye Saniye Tarandı

Başkan yardımcısı Sönmez’in bulunabileceği 24 adrese baskın düzenleyen jandarma timleri, kent genelindeki MOBESE ve güvenlik kameralarını saatlerce titiz bir şekilde inceledi. Gece gündüz süren titiz çalışmada firari başkan yardımcının en son görüldüğü noktalar tek tek haritalandırıldı. Adım adım iz süren ekipler, elde edilen tüm görüntüleri yapboz gibi birleştirerek şüphelinin hareket alanını daraltarak gizlendiği evi tespit etti.

Yüz Tanıma Sistemi Gizlendiği Evi Tespit Etti

Toplanan tüm kamera verileri, Emniyet ve Jandarma envanterinde bulunan gelişmiş Yüz Tanıma Sistemi’ne yüklendi. Yüksek teknolojili algoritmaların devreye girmesiyle birlikte, Rüzgar Sönmez’in Gaziemir ilçesinde gizlendiği adres kesin olarak tespit edildi. Operasyon timleri, Sönmez'in yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

Yurt Dışına Kaçış Planları

Yapılan istihbarat çalışmalarında, hakkındaki gözaltı kararını öğrenen firari başkan yardımcısı Sönmez'in, yasadışı yollardan yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı ve Gaziemir'de bir evde gizlendiği anlaşıldı. Firari yardımcının sınır ötesine kaçışını engellemek amacıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri filmleri aratmayan ortak bir operasyona imza attı. Evin çevresini kuşatan özel timler, başkan yardımcısına teslim ol çağrısı yaptığı, çağrıya uyulmayınca kapının kırılarak içerde kıskıvrak yakalandığı iddia edildi.

Belediyede Rüşvet Çarkını Yönettiği İddiası

Soruşturma dosyasına giren iddialara göre Rüzgar Sönmez, belediyedeki ruhsat ve imar süreçlerinde doğrudan söz sahibi olduğu iddia edildi. Ruhsat almak isteyen müteahhitlerden rüşvet almadan hiçbir işlemi yürütmediği ve kurulan illegal çarkı bizzat sevk ve idare ettiği ileri sürülen Sönmez'in, operasyon düğmesine basıldığı an ortadan kaybolması üzerine güvenlik güçleri alarm durumuna geçmişti. Soruşturmanın en kilit halkası olarak değerlendirilen Rüzgar Sönmez, sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Genişletilerek sürdürülen soruşturmada yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

