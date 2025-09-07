Filenin Sultanları", büyük bir çekişmeye sahne olan üçüncü seti de 26-24 kaybederek maçta 2-1 geriye düştü.

Büyük Çekişme Sürüyor

Finalin ilk setini 25-23'lük skorla kaybeden Türkiye, ikinci sette rakibine üstünlük kurdu ve seti 25-13 gibi rahat bir skorla kazanarak maça denge getirdi. Ancak üçüncü sette İtalya, yeniden oyunda kontrolü ele geçirdi. Kıyasıya geçen setin son anlarında kritik sayılar bulan İtalyanlar, seti 26-24 alarak maçta 2-1 öne geçti ve setlerde üstünlüğü yakaladı.

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk umutlarını sürdürebilmesi için dördüncü seti mutlaka kazanması gerekiyor.