Olay, Toki 3. Etap’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. ile kayınbabası S.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. M.S., eline aldığı bıçakla kayınbabasını yaraladı.

Yaralanan S.G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, M.S.’nin eşi küçük çocuğunu alarak polis ekiplerine sığındı.

Pencereye çıktı, çocuğunu istedi

Olayın ardından öfkelenen M.S., evinin penceresine çıkarak çocuğunun getirilmesini istedi. Evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şahsı sakinleştirmek için uzun süre çaba gösterdi. Zaman zaman pencereden bağıran ve tehditler savuran M.S., polislere zor anlar yaşattı.

Polis ve itfaiye alarma geçti

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaklaşık 4 saat boyunca M.S.’yi ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman pencere kenarına oturan şahıs, evdeki 3 yaşındaki kızını da kucağına alarak dışarıya çıktı.

Polis ekiplerine saksı fırlattı, yastığı yaktı

İkna çabalarına rağmen geri adım atmayan M.S., bir anda pencere kenarındaki saksıyı polis ekiplerinin üzerine fırlattı. Ardından evden aldığı bir yastığı ateşe vererek, itfaiye ekiplerinin olası atlama ihtimaline karşı kurduğu hava yastığının üzerine attı. Olay yerinde gergin anlar yaşandı.

Operasyonla etkisiz hale getirildi

Uzun süren ikna çabalarından sonuç alınamayınca Cumhuriyet Savcısının talimatıyla operasyon kararı alındı. Elinde bıçakla kapıyı açan M.S., bir süre daha kendisine zarar vereceğini söyledi. Polis ekipleri, biber gazı kullanarak şahsı etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.