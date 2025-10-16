Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Beykoz’un Çubuklu Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Fethi Ş. (35), ayrıldığı sevgilisi Aysel Karakoç’un evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Fethi Ş., yanında getirdiği bıçakla Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere beş kez bıçakladı.

Komşuların ihbarıyla ekipler sevk edildi

Daireden gelen çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunan Aysel Karakoç’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ambulansla Beykoz’daki Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karakoç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Zanlı kaçamadı, polis kısa sürede yakalandı

Cinayet sonrası kaçan Fethi Ş., polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Emniyet yetkilileri, cinayetin nedeni ve öncesindeki olayları aydınlatmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.