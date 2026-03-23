Küresel ölçekte değeri giderek artan sığır safra taşları, et endüstrisinin en pahalı yan ürünü olarak öne çıkıyor. Küçük yapısına rağmen yüksek fiyatıyla dikkat çeken bu oluşum, özellikle tıbbi alanda kullanılması nedeniyle yoğun talep görüyor.

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre, 2025 yılı itibarıyla bu taşların ons fiyatı 5.800 dolara kadar yükseldi. Aynı dönemde altının yaklaşık yarı fiyatına kıyasla iki katı seviyeye ulaşması, ürünü farklı bir noktaya taşıdı. Fiyatların bugün de benzer seviyelerde seyrettiği ifade ediliyor.

Binlerce yıldır tıpta kullanılıyor

Sığır safra taşları, Çin geleneksel tıbbında “Niu Huang” adıyla biliniyor. Bu taşların binlerce yıldır çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığı aktarılıyor. Özellikle hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları ve nörolojik hastalıklar için hazırlanan ilaçlarda yer alıyor.

Klasik bir formül olan Angong Niuhuang Wan’ın ana bileşenlerinden biri olması, ürüne olan ilgiyi artırıyor. İnme, ateşli koma ve bilinç bozuklukları gibi ciddi durumlarda kullanılması talebi canlı tutuyor. Çin’de felç vakalarının yaygın olması da bu ilgiyi destekliyor.

Sınırlı arz fiyatları yukarı çekiyor

Uzmanlara göre bu taşların değerli olmasının temel nedeni, üretiminin oldukça sınırlı olması. Safra taşları genellikle yaşlı sığırlarda oluşuyor. Ancak modern hayvancılıkta hayvanların genç yaşta kesilmesi, bu oluşumun ortaya çıkmasını zorlaştırıyor.

Bu durum küresel çapta bir kıtlık yaratırken, fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor. Arzın az olması, talebin ise giderek artması piyasada dengesizliğe yol açıyor.

Kaçakçılık vakaları artışta

Yüksek fiyatlar, bazı bölgelerde suç olaylarını da tetikledi. Özellikle Brezilya’nın kırsal kesimlerinde safra taşı kaçakçılığı dikkat çekiyor. Silahlı grupların sığırların tamamını değil, sadece bu taşları hedef aldığı belirtiliyor.

Mezbahane çalışanlarının da dahil olduğu bu yasa dışı faaliyetler, giderek büyüyen bir karaborsanın oluşmasına neden oldu. Yetkililer durumun kontrol altına alınmasının zorlaştığını ifade ediyor.

Laboratuvar üretimi alternatif olabilir

Artan talep karşısında bilim insanları da çözüm arayışına girdi. Çinli araştırmacılar, doğal safra taşlarının etkilerini taklit eden laboratuvar üretimi versiyonlar geliştirdi. Bu ürünlerin fiyat artışını sınırlayabileceği düşünülüyor.

Yine de doğal taşların halen “altın standart” olarak kabul edildiği belirtiliyor. Uzmanlar, sentetik üretimin yaygınlaşmasının zaman alabileceğini dile getiriyor.