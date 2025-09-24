Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, genç futbolcu Muhammed es-Satri, Refah kentinde insani yardım dağıtımı sırasında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda es-Satri’nin yanı sıra çok sayıda sivilin de zarar gördüğü bildirildi.

355’ten fazla futbolcu hayatını kaybetti

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 355’ten fazla futbolcunun öldüğünü açıkladı. Federasyon, ayrıca Gazze’deki spor altyapısının büyük ölçüde yıkıldığını ve birçok kulübün faaliyetlerini sürdüremediğini duyurdu.

Spor altyapısı yok olma noktasında

Federasyon yetkilileri, sahaların, spor salonlarının ve kulüp tesislerinin hedef alınmasıyla Filistin’de sporun geleceğinin tehdit altında olduğunu belirtti. Özellikle genç sporcuların hayatını kaybetmesi, Filistin’de futbolun gelişimini ciddi şekilde sekteye uğratıyor.