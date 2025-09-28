Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan son açıklamada, muson yağmurları ile Ragasa, Mirasol ve Bualoi tayfunlarının yol açtığı felaketin boyutları gözler önüne serildi. Açıklamaya göre, ülke genelindeki sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 26’ya çıktı. Resmi veriler, ayrıca 33 kişinin yaralandığını ve 14 kişinin hala kayıp olduğunu teyit etti.

2.8 Milyon Kişi Doğal Afetten Etkilendi

Afetlerin neden olduğu yıkımın boyutunun yalnızca can kayıplarıyla sınırlı kalmadığı belirtildi. Ülke genelinde felaketlerden yaklaşık 2,8 milyon kişinin olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı. NDRRMC ekipleri, afet bölgelerinde kurtarma ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kayıp kişileri arama çalışmaları da devam ediyor.