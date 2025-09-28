Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes görüşmelerinin İsrail'in diplomatik heyete yönelik eylemi sonrası durduğu belirtildi. Örgüt, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da müzakere heyetine yönelik düzenlenen suikast girişiminin ardından görüşmelerin kesildiğini duyurdu.

Yeni Teklif Gelmedi Açıklaması

Yapılan açıklamada, diplomatik sürecin mevcut durumu da teyit edildi. Hamas, "kardeş ara buluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder" ifadesini kullandı. Bu açıklama, bölgede tırmanan gerilimin diplomatik çözüm arayışlarını çıkmaza soktuğuna işaret ediyor.