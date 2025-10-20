Filipinler’in kuzeyinde, Isabela eyaleti açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Santiago kentinin yaklaşık 93 kilometre güneydoğusunda belirlendi.

Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), depremin ardından bölgede inceleme başlatıldığını duyurdu. İlk raporlara göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşandığına dair resmi açıklama yapılmadı.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar bekleniyor

Filipinler Meteoroloji ve Volkanoloji Enstitüsü (PHIVOLCS), bölgede küçük çaplı artçı sarsıntıların hissedilebileceğini bildirdi. Uzmanlar, halkı olası risklere karşı dikkatli olmaya ve yetkililerin uyarılarını takip etmeye çağırdı.

“Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde yer alıyor

Filipinler, Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan yüksek sismik aktivite kuşağında bulunuyor. Ülke her yıl onlarca orta ve şiddetli depremle karşılaşıyor. Uzmanlara göre, bu tür sarsıntılar yer kabuğundaki hareketliliğin doğal bir sonucu olsa da yapı güvenliği zayıf bölgelerde hasar riski yüksek.

