Fenerbahçe’nin genç forveti Jhon Duran, Benfica ile oynanan kritik rövanş mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edememişti. Bu sakatlık sonrası Süper Lig’deki Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyen Duran, teknik ekibin planlarını da etkilemişti.

Ameliyat ihtimali gündeme gelmişti

Sakatlığının ardından Kolombiyalı yıldız için ameliyat iddiaları gündeme gelmiş, uzun süre sahalardan uzak kalacağı konuşulmuştu. Ancak Milliyet’in haberine göre Jhon Duran’ın operasyon geçirmesine gerek kalmayacak.

Milli arada çalışmalara başlayacak

Fenerbahçe’ye yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Jhon Duran, milli arada takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Böylece milli ara sonrası sarı-lacivertli formaya yeniden kavuşması bekleniyor.

Sezon istatistikleri

Fenerbahçe kariyerine hızlı bir giriş yapan genç oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig’de 6 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist üretti. Henüz adaptasyon sürecinde olmasına rağmen hücum hattına katkı sağlayan Duran, teknik direktör İsmail Kartal’ın en çok güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Taraftarlar sabırsızlanıyor

Sarı-lacivertli camiada Jhon Duran’ın sahalara dönüşü dört gözle bekleniyor. Taraftarlar, özellikle zorlu fikstürde Kolombiyalı golcünün takıma önemli katkılar sunacağına inanıyor.