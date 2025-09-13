Son Mühür - A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, zorlu mücadelede rakibine set şansı tanımadı ve Japonya’yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Set sonuçları

1.Set: Japonya 19-25 Türkiye

2.Set: Japonya 23-25 Türkiye

3.Set: Japonya 19-25 Türkiye

Filenin Efeleri maç programı

12-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda 32 takım, şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvaya Filipinler’in başkenti Manila ev sahipliği yapacak. Takımlar, dörderli 8 gruba ayrılarak sahaya çıkacak ve grup aşamasında ilk ikiye girmek için yarışacak. 15 Eylül 2025

TSİ 05.30 : Türkiye-Libya

17 Eylül 2025

TSİ 09.00 : Kanada-Türkiye Filenin Efeleri kadrosu Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu