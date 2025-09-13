Son Mühür- A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarda hem maçı hem de taktikleri değerlendirdi. Ataman, oyuncularının sergilediği performansı överek, finalde Almanya karşısında da aynı konsantrasyonla sahaya çıkacaklarını belirtti.

Yunanistan’a saygı, zaferin gururu

Ataman, Yunan devlet kanalı ERT’ye verdiği röportajda da maçı ve taktikleri değerlendirdi. “Yunan dostlarımdan özür dilerim, fakat bu gece oyuncularım daha iyi bir performans sergiledi ve galibiyeti hak ettik. Giannis, Sloukas ve Toliopoulos’a karşı savunmamız etkiliydi.

Sadece Dorsey’in başlangıçtaki birkaç şutunu gördük ama onu da durdurduk. Yunanistan olağanüstü bir takım ve onları küçümsemiyoruz. Ercan’a güvenerek şutlarını attırdık ve özgüven kazandı. Aynı oyunla finalde de başarılı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Tarihi final kapıda

Deneyimli çalıştırıcı, finale dair mesajını ise şöyle tamamladı: “Yunanistan’dan daha iyi bir takım olan Almanya karşısında da aynı konsantrasyonla oynayacağız. Tarihi bir başarıya imza atmayı amaçlıyoruz; EuroBasket’te altın madalyayı kazanmak, daha önce hiç gerçekleşmemiş bir olay olacak.”