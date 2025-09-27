Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile Türkiye arasında süregelen CAATSA (ABD’nin silah ambargoları yasası) sorununa dikkat çekerek, bu engelin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Fidan, Türkiye’nin ulusal savunma projelerinden yerli muharip uçak KAAN’ın motor lisansı üzerinde yaşanan sıkıntıları da gündeme taşıdı.

CAATSA KISITLAMASI KALKMALI

Bakan Fidan, CAATSA yaptırımlarının Türkiye’nin savunma sanayi projelerini sekteye uğrattığını belirtti. “ABD ile bu konuyu çözmeliyiz, CAATSA’nın üzerimizdeki sınırlamaları artık sona ermeli” ifadesini kullanan Fidan, bu adımın iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ileriye taşıyacağını söyledi.

KAAN MOTORU VE F-35 PROJELERİ

Fidan, KAAN projesinde motor lisansının durma noktasına geldiğini aktardı. Ayrıca, Türkiye’nin F-35 programındaki konumuna da değinerek, “KAAN’ın motorları için de adım atmaları gerek” dedi. ABD ile savunma alanında yaşanan bu tıkanmaların ülkeyi alternatif iş birliklerine yöneltebileceğini belirtti.

SINIRLAMALAR ALTERNATİF ARAYIŞLARA SEBEP OLUR

Bakan, ABD ile yaşanan kısıtlamaların Türkiye’nin dış politika tercihlerine de yansıyabileceği uyarısını yaptı:

“ABD ile sınırlama olunca bu bizi uluslararası sistemde başka arayışlara itecek.”