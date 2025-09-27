AK Parti’de geçtiğimiz hafta 8 ilde gerçekleşen ilçe başkanlığı görevden almalarının ardından İzmir’de de bazı ilçelerde değişiklikler yapıldı.
Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci ve Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener görevlerinden alındı.
Partiden yapılan açıklamada, yeni ilçe başkanlarının kısa süre içinde yeni yönetimleriyle göreve başlamalarının planlandığı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi