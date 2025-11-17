Son Mühür- Altı sezon boyunca ekranda kalan ve 68 bölümle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gibi dizisinin Yılmaz’ı Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim’in YouTube programında final kararına ilişkin konuştu. Yiğit, hem oyuncu hem senarist olarak bu karara neden ihtiyaç duyduklarını tüm açıklığıyla anlattı.

“Zamanında veda etmek istedim”

Yiğit, diziyi bitirme gerekçesinin işin niteliğini koruma düşüncesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz işe başladığımızda yeni olan bir şeyin zamanla kendini tekrar eden bir şeye dönüşeceği belliydi. ‘Aa o dizi bitti mi?’ denilen bir iş yapmak istemedim. Özleyelim istedim. Daha devam edebilirdik ama zamanında bir veda olsun istedim. Yavaşça kendini tekrar edip coşkusunu kaybeden bir iş olsun istemedim. Hem iş hem seyirci açısından.”

“Özgürlüğünü kaybediyorsun”

Yiğit, dizinin altıncı sezonda yaratıcı alanının daraldığını belirterek şöyle konuştu:

“Altıncı sezona geldiğinde alan daralıyor. İlk sezon Yılmaz karakteri nümizmat olabilirdi ama altıncı sezonda bunu yapsak seyirci kabul etmez. Özgürlüğü kaybediyorsun, tekrar eden bir noktaya dönüşüyorsun. Bu şekilde bitmesi işe, seyirciye ve mesleğimize saygıdır. Özellikle çok para kazanırken alınması zor bir karardı.”

2021’de başlayan yolculuk sona erdi

1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayan Gibi, 6 Haziran 2025’te yayımlanan altıncı sezon finaliyle ekran macerasını tamamladı. Dizinin final kararı, hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı.