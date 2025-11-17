Son Mühür- Survivor 2026 Ünlüler–All Star için hazırlıklar hızla sürerken, yarışmanın takipçileri açıklanacak her yeni isimle birlikte büyük heyecan yaşıyor. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, bugün sosyal medya hesabından kadroya katılan bir ismi daha duyurdu.

Milli voleybolcu Survivor’a gidiyor

Acun Ilıcalı, resmi hesabından yaptığı paylaşımda milli voleybolcu Meryem Boz’un Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil olduğunu açıkladı. Ilıcalı, paylaşımında “Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kadroya peş peşe duyurular

Survivor 2026 için daha önce Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre ve Serhan Onat’ın yarışmaya katılacağı açıklanmıştı. Meryem Boz’un da listeye eklenmesiyle birlikte Ünlüler–All Star takımının iddialı isimlerle şekillenmeye devam ettiği görülüyor.