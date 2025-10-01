Son Mühür - FETÖ firarisi Akın İpek’e ait Koza İpek Holding’in mülkiyetindeki, İstanbul Boğazı’nın en gözde noktalarından Bebek’te yer alan Beyaz Köşk, dördüncü ihalede satıldı. Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, taşınmazın KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira bedelle alıcı bulduğunu duyurdu.

Şirket, en yüksek teklifin yönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağını bildirirken, alıcının kimliğine dair bilgi vermedi. Son ihalede başlangıç fiyatı 810 milyon TL + KDV olarak belirlenmiş, daha önce ise 115 milyon TL’lik bir indirim uygulanmıştı.

Beyaz Köşk’ün ilk satış girişimi, geçen yıl Mayıs ayında 750 milyon lira muhammen bedelle yapıldı ancak 27 Haziran’daki açık artırmada alıcı çıkmadı. Ardından 24 Mart 2025’te bu kez 950 milyon lira + KDV ile yeniden ihaleye çıkıldı; 6 Mayıs’ta gerçekleştirilen artırmanın ardından 7 Mayıs’ta satış iptal edildi. Bu iptalin gerekçesi, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan talep düşüklüğüydü.

21 Temmuz’da fiyat 925 milyon liraya indirildi; ancak 6 Ağustos’ta yapılan üçüncü ihale de yeterli talep olmadığı için iptal edildi. Son olarak “açık teklif ve açık artırma” yöntemiyle düzenlenen dördüncü ihalede en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Koza Altın’ın açıklamasına göre ihale, 11 Eylül 2025 tarihinde yapılan duyuruda belirtilen usullere uygun şekilde gerçekleştirildi. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır."