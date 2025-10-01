Son Mühür / Merve Turan - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonun detaylarını paylaştı. Mersin merkezli yürütülen operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.

34 kişi tutuklandı, 25 şüpheliye adli kontrol

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre gözaltına alınan şüphelilerden 34’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 25 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

22 milyar TL’lik işlem hacmi ortaya çıktı

Şüphelilerin son 9 aylık hesap hareketlerinde yaklaşık 22 milyar TL tutarında yasa dışı para trafiği tespit edildi. Zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerinde aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyon 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi

Mersin merkezli yürütülen operasyonlar, Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Yerlikaya’dan teşekkür

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda görev alan Mersin Valiliği, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve jandarma personeline teşekkür etti.