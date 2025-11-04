Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran akşamı yaşanan trajik olayın ardından başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in müşteki olarak yer aldığı dosyada toplam 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında, Yunusemre Belediyesi’nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edilirken, bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Mahkemeye sunulan iddianame

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Zeyrek’in havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ettiği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği, eşi Nurcan Zeyrek’in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı belirtildi. Savcılık, olayda asli ve tali kusurlu oldukları tespit edilen sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

10 sanık için hapis talebi

İddianamede, tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile birlikte; site görevlisi A.E.,

havuz bakımından sorumlu Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A.,

elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firması mühendisleri R.A., H.Ş. ve M.Ç.,

müteahhit firma yetkilisi M.G. hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında yer alan 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Ne olmuştu?

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde bulunan havuzun makine odasında 6 Haziran akşamı yaşanan olayda, dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran’da yaşamını yitirmişti.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Olayın ardından havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği tespit edilen sitenin bakım görevlisi A.S. gözaltına alınmıştı. Her iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, havuzun enerji odasının mesafesini standartlara aykırı şekilde inşa ettiği iddia edilen Z.M., havuzun elektrik aksamını ve motor sistemini hatalı monte ettiği belirlenen N.B. ve H.İ., inşaat sürecinde görev aldığı değerlendirilen M.Y.P. gözaltına alınmıştı.

Z.M., N.B. ve H.İ. “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı; M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporu ve tahliye kararı

Bilirkişi incelemelerinde, havuzun inşa sürecinde görevli Z.M.’nin doğrudan kusurlu olmadığı yönünde tespit yapılmıştı. Mahkeme, Z.M.’nin 27 Eylül’de tahliyesine karar vermişti.

Süreç mahkemede devam edecek

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ettiği takdirde 10 sanık hakkında dava süreci başlayacak.

Sanıklar, ihmaller zinciriyle sonuçlandığı belirtilen bu olayda “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla yargılanacak.