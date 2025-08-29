Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 27 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsülleri Ofisi’nin bakan onayıyla sınırsız ithalat yetkisi tanıyan yönetmelik hakkında açıklamalarda bulunarak, iktidarı eleştirdi.

Erhan Adem: Bütçe şeffaflığı sorunlarını beraberinde getirir

Dünyanın hiçbir yerinde böyle keyfi bir yetkinin verilemeyeceğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "27 Ağustos’ta yayımlanan bu yönetmelik, Türk tarımına indirilmiş en ağır darbelerden biridir. Artık bir Bakan imzasıyla, hiçbir ihale kuralı, hiçbir şeffaf kriter olmadan, milyonlarca dolarlık tarımsal ürün ve hizmet ithalatı yapılabilecektir. Yani artık, hiçbir komisyon denetimi, şeffaf kriter, kamuya hesap verebilirlik olmaksızın; istenilen ürün, istenilen ülkeden, istenilen kişi ya da firmayla, istenilen fiyata doğrudan ithal edilebilecektir. Bu durum, devlet adına sınırsız bir ithalat yetkisinin tek imzayla kullanılabilmesi anlamına gelir. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle keyfi bir yetki verilmez.

Üstelik bu yönetmelik, sadece tarımsal ürünleri değil, taşıma, sigorta, gözetim, gümrük hizmetleri gibi milyonlarca dolarlık hizmet alımlarını da kapsıyor. Yani bir bakıma, ithalat lobilerine, aracılara ve belli çıkar çevrelerine yeni bir peşkeş kapısı açılıyor. Resmî Gazete metninde ‘şeffaflık, rekabet ve verimlilik’ ifadeleri yer alsa da gerçekte olan, şeffaflıktan uzak, merkeziyetçi, kapalı kapılar ardında ithalat düzeni kurulmasıdır. Protokolle doğrudan ithalat imkanı, uluslararası firmalara ve yabancı devlet kurumlarına ayrıcalıklı muamele anlamına gelmektedir. Bu da hukuki belirsizlikleri, yolsuzluk risklerini ve bütçe şeffaflığı sorunlarını beraberinde getirmektedir.” diye konuştu.

“Bu keyfi düzenlemelerin karşısında durmaya devam edeceğiz”

Söz konusu yönetmeliğin yerli üreticiyi tamamen yok saydığını savunan CHP’li Adem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu yönetmelikle: Yerli üretici tamamen yok sayılmaktadır. Tarımsal planlama, çiftçinin maliyeti, üretim arzı dikkate alınmamaktadır. Türkiye, gıda güvenliği açısından daha da dışa bağımlı hale getirilmektedir. Uluslararası fiyat dalgalanmaları ve spekülatif hareketler, iç piyasada yapay dengeler yaratacak, çiftçinin alın teri değersizleşecektir.

Bugün çiftçi, artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimden kopma noktasına gelmişken, iktidarın yaptığı şey üreticiyi desteklemek değil; dışarıdan ithalatı kolaylaştırmak ve aracılara yeni rant kapıları açmaktır. Bu yönetmelik tarımı değil, ithalat lobilerini korur. Bu düzenleme derhal geri çekilmeli, çiftçiyi üretimde tutacak, girdi maliyetlerini azaltacak, destekleme primlerini artıracak politikalar uygulanmalıdır. Türkiye’nin tarımsal bağımsızlığı, sadece bir Bakan’ın imzasına bırakılamaz. Bu keyfi düzenlemelerin karşısında durmaya devam edeceğiz.”