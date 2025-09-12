Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek “Ferdi Zeyrek Efes Selçuk Futbol Müsabakaları” 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına düzenlenen turnuva U11 kategorisinde gerçekleştirilecek.

17 takım sahaya çıkacak

Toplam 17 takımın katılacağı turnuvada, Efes Selçuk dışından 13 takım mücadele edecek. Göztepe Spor Kulübü, Bucaspor, Altınordu FK gibi profesyonel kulüplerin yanı sıra Aydın, Manisa, Urla, Buca ve Efes Selçuk’un yerel futbol takımları da sahada yer alacak. Sporcular hem rekabeti hem de dostluğu ön plana çıkaracak.

Maçlar sabah başlayacak

Müsabakalar, Şehit Ömer Halisdemir Selçuk Tören Alanı ve Selçuk İlçe Stadı’nda oynanacak. Sabah saat 09.00’da başlayacak karşılaşmalarda minik futbolcular yeteneklerini sergilerken, tribünlerde renkli ve coşkulu anlar yaşanacak.

Başkan Sengel: “Ferdi Zeyrek’in adını yaşatmak görevimiz”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ferdi Zeyrek, onurlu yaşamı boyunca birçok iz bırakmış, spora ve gençlerimize gönül vermiş kıymetli bir yol arkadaşımızdı. Onun enerjisi, çocuklara olan sevgisi ve sporu yaşam biçimi olarak benimsemesi hâlâ hafızalarımızda. Biz de adını yaşatmak ve bıraktığı izleri geleceğe taşımak için bu turnuvayı düzenledik. Bu sahalarda yalnızca goller değil, dostluk, birlik ve hatıralar da paylaşılacak. Ferdi Zeyrek’in adını çocukların neşesi, ailelerin coşkusu ve tribünlerin alkışıyla yaşatmak bizim için bir borçtur. Katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, Efes Selçuk halkını bu anlamlı etkinliğe davet ediyorum.”