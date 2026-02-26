Türkiye’nin yakından takip ettiği sosyal medya fenomenleri Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile iş ortakları İbrahim Karaorhanlı’nın yargılandığı davada tensip zaptı ile birlikte önemli bir ara karar çıktı. "Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinde esnemeye gidildi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davanın gidişatını etkileyecek talepler değerlendirilirken, kamuoyunda uzun süredir tartışılan kısıtlamaların bir kısmı esnetildi.

Beşinci bebek heyecanı

Dava süreci devam ederken Öz ailesinden gelen bir diğer haber ise magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Beşinci çocuğuna hamile olduğu öğrenilen Özlem Altınok Öz’ün bu durumu, ailenin hukuki süreç içerisindeki sosyal yansımalarını da beraberinde getirdi. Aile yaşantısını sık sık takipçileriyle paylaşan Özlem Öz’ün hamilelik süreciyle eş zamanlı yürüyen davada, savunma makamı müvekkillerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına yoğun bir mesai harcadı. Sanık avukatları, dosyaya sundukları kapsamlı dilekçelerle, halihazırdaki kısıtlamaların müvekkillerinin hem ticari hem de özel hayatlarını sekteye uğrattığını savundu.

"Benzer dosyalarda tedbir yok" savunması

Duruşma salonunda söz alan şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı, yargılama sürecindeki adli kontrol uygulamalarının orantısız olduğunu öne sürdü. Karaorhanlı savunmasında, kamuoyuna yansıyan diğer fenomen davalarına atıfta bulunarak, daha ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan isimlerin herhangi bir adli kontrolle sınırlandırılmadığını iddia etti. Bu durumun kendileri açısından bir mağduriyet yarattığını ifade eden sanık, seyahat özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını ve toplumsal eşitlik ilkesi gereği tedbirlerin sonlandırılmasını talep etti. Sanık müdafileri de benzer argümanlarla, dosyadaki delil durumu ve yargılama safhası göz önüne alındığında yasakların yersiz kaldığını vurguladı.

Mahkemeden yurt dışı kararı ve erteleme

Duruşma savcısı, sanıklar ve avukatlarının adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönündeki taleplerine karşı çıkarak, mevcut sınırlamaların devam etmesi gerektiği yönünde mütalaa verdi. Ancak dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanıkların durumunu ve savunmalarını değerlendirerek ara kararını açıkladı. Mahkeme, Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı üzerindeki "yurt dışına çıkış yasağı" kararının kaldırılmasına hükmetti. Öte yandan, diğer adli kontrol şartlarının uygulanmasına devam edilmesine karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.