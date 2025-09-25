Son Mühür- Aleyna Tilki, sabahlarını alışılmışın dışında bir atmosferle açtığını söyledi. Perdelerini kapatıp karanlık bir ortam yarattığını belirten sanatçı, “Önce kötülükle yüzleşiyorum. Karanlık bir ortamda melankolik şarkılar dinliyorum ve kendimi o duygulara bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Avokadoya takıntılı olduğunu açıkladı

Tilki, sağlıklı beslenmeye verdiği önemi de vurguladı. Özellikle avokadonun hayatındaki yerine dikkat çeken genç şarkıcı, “Avokado bana psikolojik destek veriyor. Çok önem veriyorum, bu yüzden en yakın arkadaşımla bile kavga ettim” dedi.

“Gece özgürlüğümü buluyorum”

Sanatçı, enerjisinin özellikle akşam saatlerinde zirveye çıktığını dile getirdi. Bazen sabaha kadar yürüyüş yaptığını itiraf eden Tilki, “Gece özgürlüğümü bulduğum zaman. 9 saat yürüdüğüm oluyor. Gece 12’de başlayıp sabah 9’a kadar yürüdüğüm oluyor” sözleriyle dikkat çekti.

Özel hayatına dair de konuşan Tilki, partnerinde aradığı özellikleri anlattı. Dış görünüşten çok karaktere önem verdiğini ifade eden şarkıcı, “Zeki, komik ve temiz karakterli olsun. Kadınları objeleştirmeyen, bana Aleyna Tilki olduğum için değil, insan olarak yaklaşan biri olmalı” dedi.

“Doğallık ve samimiyet benim için çok değerli”

İlk buluşmalarda samimiyetin en önemli kriter olduğunu söyleyen Tilki, en çok yürüyüşlerden, yolculuklardan ve sade anlardan keyif aldığını dile getirdi. “Yürüyüş yapmak, yol yapmak, yağmurda kahve içmek… Bunlar benim için çok kıymetli” diyen sanatçı, ilişkilerde koruyucu ama baskıcı olmayan bir tavrı tercih ettiğini vurguladı.